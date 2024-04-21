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150 جنيها لكيلو البوري.. أسعار الأسماك بسوق الجملة اليوم الأحد

12:08 م الأحد 21 أبريل 2024

أسعار الأسماك

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأحد، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: تراوح بين 70 و74 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: تراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و125 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 180 و420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 و230 جنيها.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 110 و150 جنيها.

أسعار الأسماك سوق الجملة المأكولات البحرية
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