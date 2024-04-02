تراجع الباذنجان وارتفاع البصل بسوق العبور اليوم الثلاثاء

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، منها الكوسة، والفاصوليا، والباذنجان، والفلفل، بينما ارتفعت أسعار كلاً من الطماطم، والبطاطس، والبصل في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 4 جنيهات و14 جنيها، بزيادة جنيهين.

البصل بين 12 و26 جنيها، بزيادة جنيهين.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 8 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و16 جنيها، بتراجع 7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 12 و20 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 11 و15 جنيها، بتراجع 7 جنيهات.

الملوخية بين 18 و 20 جنيها.

الخيار الصوب بين 4 و 10 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و 10 جنيهات.

البسلة بين 12 و18 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيهين ونصف.

اليوسفي بين 3 جنيهات و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 13 و21 جنيها.

الجوافة بين 7 جنيهات و17 جنيها، بزيادة 6 جنيهات.

الفراولة 9 جنيهات و21 جنيها، بزيادة جنيه.