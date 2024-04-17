تراجع جديد في سعر الذهب بحلول تعاملات الأربعاء المسائية

القاهرة - مصراوي:

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء، في مصر بحلول التعاملات المسائية 10 جنيهات للجرام بعد أن انخفض سعر الجرام 5 جنيهات صباحا.

كان سعر جرام الذهب هبط 20 جنيها في بداية تعاملات أمس، وبهذا يكون سعر الجرام انخفض 35 جنيها في يومين.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 عند 2160 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 2777 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3240 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3703 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 25920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 2,383 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) الأربعاء، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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