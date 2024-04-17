سعر الذهب اليوم الأربعاء بحلول منتصف التعاملات

القاهرة - مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء، في مصر بحلول منتصف التعاملات، عند مستوى بداية التعاملات بعد أن انخفض سعر الجرام 5 جنيهات صباحا.

كان سعر جرام الذهب هبط 20 جنيها في بداية تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 عند 2167 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 2786 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3250 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3714 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 26000 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 2,383 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) الأربعاء، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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