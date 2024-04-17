تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

القاهرة - مصراوي:

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء، في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بأسعار أمس، وانخفض سعر الجرام 5 جنيهات.

كان سعر جرام الذهب هبط 20 جنيها في بداية تعاملات أمس، ليواصل تراجعه بحلول تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 عند 2167 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 2786 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3250 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3714 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 26000 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2,383.77 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) الأربعاء، بزيادة 0.88%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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