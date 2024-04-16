صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر العام المالي المقبل

القاهرة - مصراوي:

توقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي المقبل 2024-2025 بنسبة 4.4% منخفضا طفيفا عن توقعات سابقة عند 4.5%.

وكان الصندوق توقع - في بيان موافقة المجلس التنفيذي على زيادة قرض مصر الشهر الماضي - نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة الجديدة بأكثر من توقعات الحكومة البالغة 4.2%.

وهذا الخفض في توقعات الصندوق هو الثاني، بعد أن خفض الصندوق توقعاته في مارس من توقعات يناير البالغة عند 4.7% للعام المالي المقبل.

وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو اقتصاد مصر عند 3% في العام المالي الجاري، مقارنة بـ 3.8% في العام المالي الماضي.