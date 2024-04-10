سعر الذهب في مصر أول أيام عيد الفطر

القاهرة -مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء أول أيام العيد في مصر، بحلول تعاملات المساء عند أسعار تعاملات الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 عند 2127 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 2734 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3190 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3646 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب إلى 25520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 2337 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في آخر تحديث للأسعار، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب