ارتفاع التضخم في أمريكا يضغط على أسعار الذهب عالميا

القاهرة -مصراوي:

انخفضت أسعار الذهب بعد أن عزز تقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يكون في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.

تجاوز مقياس التضخم الأساسي في الولايات المتحدة التوقعات في مارس للشهر الثالث، مما يشير إلى مسار أكثر وعورة لترويض ضغوط الأسعار.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% مقارنة بشهر فبراير، وفقاً للبيانات الحكومية الصادرة يوم الأربعاء. ومقارنة بالعام الماضي، ارتفع بنسبة 3.8%، من دون تغيير عن الشهر السابق.

وارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة في مارس إلى 3.5% مقارنة بـ 3.2% في فبراير 2024، وارتفع التضخم الشهري بـ 0.4%.

صعدت عوائد سندات الخزانة والدولار، مما أدى إلى انخفاض السبائك الذهبية بنسبة 1.1% إلى 2327.99 دولار للأونصة.