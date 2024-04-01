سعر الذهب اليوم يتراجع 15 جنيهًا مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بدايةالتعاملات، وتراجع الجرام 15 جنيها، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2050 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2636 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3075 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3514 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا إلى نحو 2257 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بزيادة 1.24%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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