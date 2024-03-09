مواعيد عمل مكاتب البريد خلال شهر رمضان

كتب- علاء حجاج:

قررت الهيئة القومية للبريد تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عمل بعض المكاتب يومي الجمعة والسبت، إلى جانب عمل المكاتب الرئيسية لفترات ليلية للتسهيل على المواطنين خلال شهر رمضان.

قال شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في بيان اليوم السبت، إن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها البريد خلال شهر رمضان.

أضاف أنه تقرر تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، التي يصل عددها إلى أكثر من 4500 مكتب بريد، بالإضافة إلى سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية، لتبدأ الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، على أن تعمل جميع المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة بجميع المحافظات فترة عمل مسائية حتى الساعة 4 عصرًا.

وأوضح أنه قد تقرر تشغيل 109 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية فترة ليلية خلال شهر رمضان، حيث تبدأ مواعيد العمل من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 11 ليلًا؛ وذلك بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات خلال شهر رمضان.

وقال فاروق إنه تقرر أيضًا تشغيل الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية يوم الجمعة من كل أسبوع، على أن تبدأ مواعيد العمل بها من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا، كما تقرر تشغيل مناطق التوزيع الرئيسية فترة عمل ليلية، لتبدأ مواعيد العمل بها من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 صباحاً، بهدف توفير أفضل الخدمات للشحن السريع وتوصيل الطرود بأقصى سرعة ممكنة خلال شهر رمضان.

مؤكدًا أن غرفة المتابعة والتحكم الرئيسية بالهيئة ستعمل على متابعة انتظام العمل بجميع المنافذ خلال شهر رمضان، وذلك لتقديم جميع الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة، وتذليل أية عقبات قد تواجه العاملين في أثناء تأدية عملهم إن وجدت.