أكثر من 100 جنيه.. سعر الذهب يتراجع مع بداية تعاملات السبت

كتب- أحمد والي:

تراجع سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض سعر الجرام 105 جنيهات مقارنة بأسعاره مساء أمس.

وكان سعر الجرام الذهب عيار 21 قد ارتفع بنحو 150 جنيها للجرام، ليسجل 3350 جنيه، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وذلك بعد قفزة كبيرة في أسعار الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2163 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2781 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3245 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3709 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 25960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2179 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات الجمعة بارتفاع 0.88%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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