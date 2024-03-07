بعد قفزته.. سعر الذهب اليوم الخميس يعاود التراجع بمنتصف التعاملات

كتب- أحمد والي:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات، وانخفض الجرام 50 جنيهاً، مقارنة بأسعار مع بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب قفز 150 جنيها في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2100 جنيه للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2700 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3150 جنيها للجرام.

تدنى سعر الذهب عيار 24 إلى 3600 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 25200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 3157 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 0.43% في منتصف تعاملات اليوم الخميس، مسجلاً أعلى مستوى له تاريخياً، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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