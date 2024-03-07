البورصة تعلن مواعيد العمل في رمضان

القاهرة - مصراوي:

أعلنت البورصة المصرية في بيان اليوم الخميس، مواعيد تداولات شهر رمضان.

ستكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة المصرية للسوق الرئيسي وجلسة تداول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وجلسة تداول سندات وأذون الخزانة المصرية من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.

ووفقا لبيان البورصة ستكون مواعيد جلسة مزاد سعر الاقفال على النحو التالي:

• فترة مزاد سعر الاقفال من توقيت 1.15 ظهراً ولمدة 10 دقائق، على أن يتم غلق جلسة المزاد في وقت متغير (عشوائي) بداية من توقيت 1.23 ظهراً وحتى توقيت 1.25 ظهراً.

• فترة التعديل من توقيت غلق جلسة المزاد وحتى توقيت 1.25 ظهراً.

• جلسة التداول بسعر الإغلاق من توقيت 1.25 ظهراً وحتى توقيت 1.30 ظهراً تماماً.

- تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحاً.

- تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2 ظهراً.

- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً.

- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 11 صباحاً.