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ارتفاع سعر الدولار.. سعر الذهب اليوم الأربعاء بعد تعويم الجنيه

03:04 م الأربعاء 06 مارس 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وتخطى سعر الدولار في بعض البنوك 50 جنيها للبيع مع منتصف تعاملات اليوم بالتزامن مع رفع المركزي الفائدة.

ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية اليوم.

وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1933 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2486 جنيها للجرام.

استقر سعر الذهب عيار 21 عند 2900 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3314 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 22200 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2133 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بتراجع 0.25% في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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