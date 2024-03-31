غدا.. بدء صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

كتبت- دينا خالد:

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر أبريل، غدا الاثنين، الموافق أول أبريل، وذلك بالزيادة الجديدة للشهر الثاني على التوالي.

ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال المحافظ الإلكترونية.

وكان جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أوضح أن الزيادة جاءت بنسبة 15% بحد أقصي 1890 جنيه يستفيد منها ما يُقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق.

وأشار عوض، إلى أن تكلفة صرف الزيادة بلغت 66 مليار جنيه تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنوياً، وأن تكلفة تبكير صرف المعاشات التي تبدأ من مارس بدلا من يوليو قد بلغت ما يُقارب من 22 مليار جنيه.

وأضاف عوض، أن حالات المعاش التي تستحق خلال الفترة من 1/3/2024 وحتى 30/6/2024 سوف تستفيد من تلك الزيادة اعتباراًمن تاريخ استحقاق المعاش.



وقال عوض، إن الحكومة عملت على تبكير صرف المعاشات منذ عام 2022 حيث جاءت قرارات القيادة السياسية بتبكير الصرف لتصبح من إبريل بدلاً من يوليو وذلك بنسبة 13% بتكلفة 38 مليار جنيه.

وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022/2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013/2014، بحسب عوض.