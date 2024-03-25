تراجع البطاطس والملوخية بسوق الجملة اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو البطاطس، والملوخية بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الاثنين، بينما ارتفعت أسعار البصل، والباذنجان البلدي، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4.5 و10.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

البصل بين 12 و24 جنيها، بزيادة جنيهين.

الكوسة بين 6 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 11 و22 جنيها، بتراجع 7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 5 جنيهات و12 جنيهات، بزيادة 4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 14 و20 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 14 و17 جنيها.

الملوخية بين 10 جنيهات و15 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 جنيهات و15 جنيها.

الخيار البلدي بين 6 جنيهات و15 جنيها.

البسلة بين 11 و19 جنيها، بتراجع 7 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبوسرة بين 9 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيهين.

اليوسفي بين 4 جنيهات و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 15 و20 جنيها، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفراولة 9 جنيهات و20 جنيها، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.