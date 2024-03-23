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BBC

لليوم الثالث.. ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق (موقع رسمي)

11:47 ص السبت 23 مارس 2024

أسعار الدواجن

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القاهرة - مصراوي:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية في الأسواق لليوم الثالث على التوالي، السبت، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 117.98 جنيه حسب بيانات بوابة الأسعار، بزيادة 61 قرشا.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 107.8 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 128.15 بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية

أسعار الدواجن ارتفاع أسعار الدواجن أسعار الدواجن البيضاء أسعار الدواجن البلدي

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رمضانك مصراوي

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