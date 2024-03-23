سعر الذهب يعود للارتفاع بالتعاملات الصباحية اليوم السبت

القاهرة - مصراوي:

عاد سعر الذهب للارتفاع اليوم السبت في التعاملات الصباحية، وزاد سعر الجرام نحو 15 جنيها بعد تراجع كبير يوم أمس.

كان سعر الذهب عيار 21 تراجع يوم الجمعة، بنحو 180 جنيها، إلى 2970 جنيها للجرام، قبل أن يرتفع إلى 2985 جنيها صباح السبت.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 عند 1990 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2559 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2985 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 عند 3411 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 23880 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 2175 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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