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أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور الجمعة

01:43 م الجمعة 22 مارس 2024

أسعار الخضروات والفاكهة

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القاهرة - مصراوي:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبر لتجارة الجملة اليوم الجمعةن عند مستوى أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس بين 4.5 جنيه و12 جنيها.

البصل بين 9 جنيهات و21 جنيها.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و24 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 12 و18 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 12 و18 جنيها.

الملوخية بين 15 و17 جنيها.

الخيار الصوب بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

البسلة بين 18 و22 جنيها، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 جنيهات و11 جنيها.

اليوسفي بين 4 و10 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 13 و17 جنيها.

الجوافة بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الفراولة 8 جنيهات و14 جنيها.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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