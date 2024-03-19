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سعر الذهب اليوم الثلاثاء يقفز 60 جنيها بحلول تعاملات المساء

05:53 م الثلاثاء 19 مارس 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الثلاثاء بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 60 جنيها مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 10 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يهبط بنفس القيمة بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2033 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 نحو 2614 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3050 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3468 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2152 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، بتراجع 0.36%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب

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