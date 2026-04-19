كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن قيام سلطات الاحتلال بتقسيم الأجزاء التي تُسيطر عليها في جنوب لبنان إلى "ثلاث مناطق عملياتية"، وذلك في أعقاب سريان اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل والحكومة اللبنانية.

"الخط الأحمر": منطقة التدمير الشامل

بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن ما يُعرف بـ "الخط الأحمر" يشمل الصف الأول من القرى الحدودية المواجهة مباشرة لإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، أن معظم المباني في هذه المنطقة قد سويت بالأرض، مشيرة إلى خلوها من عناصر "حزب الله" واتخاذ القوات البرية الإسرائيلية مواقع ثابتة في عدة نقاط بها.

"الخط الأصفر" ونموذج غزة

يمتد "الخط الأصفر" لمسافة تتراوح بين 6 إلى 10 كيلومترات من الحدود، وهو مفهوم استنسخه جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة الذي لا يزال يحتل نصفه منذ أكتوبر 2025.

ويهدف التواجد العسكري في هذه المنطقة، التي تضم عشرات القرى، إلى منع القصف الصاروخي على شمال إسرائيل، وسط استمرار اشتباكات متفرقة في معاقل مثل "بنت جبيل".

السيطرة بالنار حتى الليطاني

أما المنطقة الثالثة، فتمتد حتى نهر الليطاني على بُعد نحو 30 كيلومترا من الحدود، حيث يسعى الجيش الإسرائيلي لفرض سيطرته هناك عبر "القوة النارية ونقاط المراقبة" دون تواجد بري كثيف كما في المناطق الحدودية.

منطقة نتنياهو العازلة وتحدي السيادة

كان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن، تزامنا مع بدء هدنة الـ 10 أيام يوم الخميس الماضي، عن بقاء الجيش في "منطقة أمنية معززة" تمتد من البحر المتوسط حتى الحدود السورية بعرض 10 كيلومترات، حيث تُثير هذه التحركات مخاوف واسعة في لبنان من تحول هذا التواجد إلى احتلال دائم تحت ذريعة حماية البلدات الشمالية.