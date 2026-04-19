ترامب: إيران ارتكبت انتهاكًا خطيرا لوقف إطلاق النار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ارتكبت انتهاكا خطيرا لوقف إطلاق النار.

وتابع الرئيس ترامب في تصريحات لقناة إي بي سي نيوز الإخبارية: "إن إيران ارتكبت انتهاكًا خطيرًا لوقف إطلاق النار، لكنه لا يزال يعتقد أنه قادر على التوصل إلى اتفاق سلام".

وأشار ترامب في تصريحاته للقناة الأمريكية: "سيحدث ذلك. بطريقة أو بأخرى. بالطريقة اللطيفة أو بالطريقة الصعبة. سيحدث".

استعدادات في إسلام آباد

وبدأت السلطات الباكستانية بتشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة إسلام آباد، استعدادًا لجولة ثانية محتملة من محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

ونشرت السلطات، يوم الأحد، قوات عند نقاط تفتيش على الطرق، وأغلقت المواقع السياحية، وأمرت الفنادق الكبرى بإلغاء الحجوزات وإبقاء مرافقها جاهزة لاستقبال الوفود.

وبدت شوارع إسلام آباد شبه خالية، حيث فضّل السكان البقاء في منازلهم لتجنب الإغلاقات التي شهدتها المدينة في وقت سابق من هذا الشهر خلال الجولة الأولى من المحادثات.