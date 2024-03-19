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سعر الذهب يهبط 10 جنيهات للجرام مع منتصف التعاملات

03:09 م الثلاثاء 19 مارس 2024

أسعار الذهب اليوم - أرشيفية

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع منتصف التعاملات، وهبط الجرام 10 جنيهات مقارنة بأسعار بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 10 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يهبط بنفس القيمة بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1993 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 18 نحو 2563 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2990 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3417 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 23920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2156 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بتراجع 0.21%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب

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