أكد قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، أن وتيرة تحديث وإعادة ملء منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة خلال فترة توقف القتال الحالية قد تسارعت بشكل كبير، مشددا على أن القدرات التسليحية تجاوزت حتى مستويات ما قبل اندلاع الحرب.

تفوق لوجستي وعجز "العدو"

أوضح موسوي، في تصريحات نقلتها وكالة "نور نيوز" وأوردتها وكالة "بلومبرج"، اليوم الأحد، أن الجانب الإيراني نجح في تعزيز ترسانته ذاتيا، في حين أن "العدو" يعاني من عجز في تهيئة ظروف مماثلة، ويضطر لجلب الذخائر من مختلف أنحاء العالم ببطء وبكميات محدودة، مما يعكس تفوقا في سلاسل الإمداد العسكرية الإيرانية.

تحذير من اختراق الفضاء الإلكتروني

وفي سياق متصل، أصدر الحرس الثوري الإيراني، بيانا رسميا عبر وكالة "إرنا"، نفى فيه امتلاك العميد مجيد موسوي أو قيادة القوات الجوفضائية أي حسابات على منصة "إكس".

وأوضح البيان، أن الصفحة الرسمية الوحيدة للقوات موجودة على المنصة المستقلة "آب سكرولد".

حرب المعلومات والرسائل الكاذبة

حذّر الحرس الثوري من أن الاستخبارات "الصهيونية الأمريكية" تسعى من خلال إنشاء صفحات "مزيفة" بأسماء القادة إلى بناء مصداقية وهمية، بهدف استغلالها في بث رسائل كاذبة ومضللة في اللحظات الحاسمة من المعركة، داعيا الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط.

من جهة أخرى، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الموقف الجوهري لبلاده قائم على الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، مشددا على أن طهران "لم تبدأ" أي حروب أو نزاعات تاريخيا.