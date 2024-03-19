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BBC

تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق الثلاثاء (موقع رسمي)

11:06 ص الثلاثاء 19 مارس 2024

الحديد

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كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 48819.78 جنيه، بانخفاض 520.49 جنيه.

سعر طن حديد عز: 50565.81 جنيه، بانخفاض 326.99 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2334.72 جنيه، بانخفاض 21.63 جنيه.

الحديد الأسمنت أسعار الحديد الأسمنت الرمادي

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