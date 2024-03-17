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سعر الذهب اليوم الأحد مع منتصف التعاملات

01:04 م الأحد 17 مارس 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد مع منتصف التعاملات، مقارنة بأسعار بداية التعاملات.

كان سعر جرام الذهب هبط بشكل طفيف مع بداية التعاملات، ليتراجع الجرام 5 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1977 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2541 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2965 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3389 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 23720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا إلى نحو 2156 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب

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