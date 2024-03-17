قفزة في أسعار الحديد بالأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 49622 جنيها، بزيادة 2092 جنيها.

سعر طن حديد عز: 51123 جنيها، بزيادة 2331 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2210 جنيهات، بزيادة 37 جنيها.