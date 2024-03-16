الهضبة وإليسا.. من يتصدر مشاهدات إعلانات شركات المحمول في رمضان؟

كتب- علاء حجاج:

منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، وبدأت شركات المحمول الأربعة في التباري بحملاتها الإعلانية، فكلا من الشركات الأربعة اعتمدت على إعلان رمضاني مرصع بالنجوم ومدعوم بأغنية مميزة.

وبحسب عدد المشاهدات المسجلة على القنوات الرسمية لشركات المحمول على يوتيوب خلال أول 5 أيام من شهر رمضان، فقد تصدر إعلان فودافون سباق المشاهدات لإعلانات شركات المحمول في رمضان 2024.

وتمكن إعلان "الكلمة الحلوة" الذي يقدمه النجم عمرو دياب، من تحقيق مشاهدات بلغت 11.5 مليون مرة خلال أول 5 أيام في رمضان، الأمر الذي جعله يتصدر سباق إعلانات رمضان لشركات المحمول الاربعة.

في المرتبة الثانية جاء إعلان شركة وي "دايما على بالي" والذي تمكن من جذب أكثر من 10 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على يوتيوب لشركة وي.

وتقدم أغنية الإعلان الفنانة إليسا، كما يشارك في الإعلان عدد من النجوم لعل أبرزهم هند صبري وإسعاد يونس و خالد النبوي.

في المركز الثالث من حيث المشاهدات على يوتيوب، جاء إعلان اتصالات مصر، والذي قدمه الفنان محمد رمضان والفنانة انغام، حيث حصد الإعلان 9.7 مليون مشاهدة على القناة الرسمية لشركة اتصالات مصر على يوتيوب.

وفي المرتبة الرابعة جاء إعلان اورنج مصر، والذي يقدم أغنيته "أسمراني عيونه سمرا" الفنان حسين الجسمي، وشارك فيه الفنان "أحمد عز"، وحصد الإعلان أكثر من 8.6 مليون مشاهدة على القناة الرسمية على يوتيوب لشركة اورنج.