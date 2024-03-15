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BBC

تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

11:07 ص الجمعة 15 مارس 2024

أسعار الدواجن

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القاهرة- مصراوي:
تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 114.23 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار، بتراجع 1.45 جنيه.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 104.97جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 123.98 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية

أسعار الدواجن الدواجن سعر كيلو الدواجن

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