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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 14 مارس

03:54 م الخميس 14 مارس 2024

سعر الذهب

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كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 3269 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3372 جنيها.

وبناء على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2951 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2529 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 23608 جنيهات، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب

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