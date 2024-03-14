الملا: 5 مليارات دولار حجم الأعمال الفعلي لـ"إنبي" تعاقدت عليه خلال 2024 لـ 2028

كتب- أحمد والي:

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن ما قدمته شركة "إنبي" من نتائج أعمال عن عام 2023، وما لديها من حجم أعمال فعلي تعاقدت عليه خلال الفترة من 2024 إلى 2028، والبالغ حوالي 5 مليار دولار، يؤكد على استفادتها مما تملكه من خبرات وإمكانيات متخصصة في تحقيق ذلك.

أكد الوزير في بيان اليوم الخميس، على أن رؤية التطوير والتحديث التى أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2016، تؤتي أُكلها من خلال تنفيذ مشروعات متميزة في كافة مجالات صناعة البترول والغاز، وزيادة حجم أعمال ورأس مال شركات القطاع وزيادة حجم الشركات الموثوقة.

وأكد الملا، خلال اعتماد نتائج أعمال شركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي" عن عام 2023، على أن الدولة المصرية وما تؤصل له من علاقات متميزة مع الأشقاء بالخليج العربي ودول القارة الأفريقية، ساهمت في زيادة حجم أعمال إنبي خارج مصر، مشدداً على أن ذلك يستتبعه مسئولية العمل المستمر على تطوير وإطلاق ما لدينا من قدرات وهو ما تعمل عليه الشركة.

وأعرب الملا عن فخره بما تقدمه إنبي من نجاحات داخل وخارج مصر، ونجاحها كشركة هندسية متخصصة في زيادة أنشطتها في مجالات التعدين والتحول الطاقي والاستدامة وزيادة كفاءتها في مجال التدريب في ظل دمج شركة مهارات الزيت والغاز معها.

ولفت الملا إلى أهمية دور الشركة في نقل خبرات المشروعات الكبيرة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتخريج كوادر فنية وهندسية متميزة جديدة لإحلالها محل الكوادر التي أوجدت فرص عمل خارجية مستفيدة بمشاركتها في المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة وقطاع البترول.

وأوضح المهندس وائل لطفى، رئيس الشركة، أن كفاءة ومرونة نموذج العمل القائم على التكيف مع التغييرات والتطوير والتحسين المستمر والإبداع والاستدامة هي السبيل الذي تتميز به إنبي يمكنها من التغلب على التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي شهدها عام 2023، حيث مكنت هذه الإمكانيات إنبي من تعزيز كفاءة العمليات وطريقة إدارتها وتقديم قيمة مضافة وتنافسية لكافة الشركاء والعملاء، وبالتالي تحقيق الأهداف والتطلعات واستكمال مسيرة النجاح والتميز والحفاظ علــى مكانتها الرائدة على مدى أكثر مــن 46 عاماً في مجال تصميم وتنفيذ مشروعات الطاقة والمشروعات الصناعية والتي أضيف لها مشروعات الطاقة المستدامة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة مما يساهم بشكل فعال في تنفيذ رؤية وأهداف قطاع البترول المصري، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف لطفي أنه خلال عام 2023، تم إنجاز أعمال مهمة من خلال المشاركة في تنفيذ عدة مشروعات وطنية عملاقة مثل مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور، ومجمع أسيوط للتكسير الهيدروجيني لشركة أنوبك، ومشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية ومحطة ضواغط دهشور لشركة جاسكو، كما تم تشغيل منصة شمال صفا المرحلة الأولى لشركة جابكو وتوسعات ميناء الحمرا لشركة ويبكو ،ووحدة الميثانيتور بشركة أنربك ومشروع المراقبة والتحكم الآلي في خزانات الوقود بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية ومجمع الأسمدة الأزوتية بالسويس الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2023.

وأوضح لطفي أنه على الصعيد الخارجي، تمكنت إنبي بنجاح من الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات كبرى لشركة أرامكو السعودية، كما نجحت في التعاقد على تصميم وتنفيذ عدة مشروعات في عدد من الدول العربية شملت تصميم وتنفيذ مشروع لشركة أرامكو السعودية، و مشروعين لصالح شركة فجر الأردنية، ومشروعاً لشركة أدنوك الاماراتية، والعمل في هذه المشروعات وفقاً لأحدث المقاييس والمعايير العالمية، وطبقاً لبرامج زمنية مخططة، وبأعلى معدلات الكفاءة والأداء ومعايير الجودة والسلامة.

وبناءً على ذلك حصلت الشركة على التصنيف الأعلى في تاريخها ضمن أفضــل الشــركات العالميــة وفقـا لتقييــم مـؤسـسـة (ENR) Energy News Record الخــاص بـتصنيــف الشــركات العالميــة طبقا لأعمال التصميمات الهندسية وأعمال المقاولات عــن عــام 2023.

وقال لطفي إنه انطلاقاً من الاهتمام بتوسيع مجالات عمل الشركة وتنمية ثرواتها البشرية، تم دمج شركة مهارات الزيت والغاز، مما عزز وأضاف نشاطاً هاماً ودوراً قومياً جديداً في مجالات التدريب والتأهيل والاستشارات الفنية داخل وخارج مصر.

ولفت لطفي إلى مواكبتها لمشروعات التحول الطاقي، والتحول الرقمي، وحلول الطاقة المستدامة، وما تقدمه من الأنشطة والخدمات في هذا التوجه الذي توليه وزارة البترول والثروة المعدنية اهتماماً كبيراً في رؤيتها العملية.