تراجع الزيت والسكر وارتفاع البيض في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الأرز، وزيت عباد الشمس، والسكر في الأسواق اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، واللحوم، واللبن السائب، وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.53 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 60.05 جنيه، بتراجع 1.94 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 29.8 جنيه، بتراجع 44 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 96.59 جنيه، بتراجع 5.05 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 42.75 جنيه، بتراجع 92 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.35 جنيه، بتراجع 77 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 72.03 جنيه، بتراجع 2.71 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.08 جنيه، بزيادة 17 قرش.

لتر زيت الذرة: 121.42 جنيه، بتراجع 2.34 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 382.9 جنيه، بزيادة 9.9 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 115.68 جنيه، بزيادة 1.8 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 31.62 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو الفول السائب: 51.52 جنيه، بتراجع 1.31 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 139.58 جنيه، بتراجع 1.44 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 256.71 جنيه، بتراجع 1.18 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.56 جنيه، بزيادة 53 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 103.8 جنيه، بتراجع 3.58 جنيه.