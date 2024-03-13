إعلان

BBC

تراجع في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

11:03 ص الأربعاء 13 مارس 2024

أسعار الدواجن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

تسجيل الدخول

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 113.88 جنيه، بانخفاض نحو 2.41 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 103.85 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 123.9 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن البيضاء

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* انقلاب الطقس في هذا الموعد.. تحذير من الأرصاد بشأن الأحوال الجوية حتى الأحد
* دراما رمضان.. تابع ٣٢ مسلسلا في شاشة واحدة