سعر الذهب يقلص خسائره ويرتفع 10 جنيهات بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء، بحلول منتصف التعاملات، مقارنة بالتعاملات الصباحية، وزاد سعر الجرام 10 جنيهات.

وكان سعر الذهب تراجع في الصباح بنحو 60 جنيها مع بداية التعاملات، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2100 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 18 نحو 2700 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3150 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3600 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25200 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2177 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بتراجع 0.29%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب https://www.masrawy.com/gold#Nav-Gold