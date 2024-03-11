زيادة جديدة.. ما سعر الذهب اليوم بنهاية التعاملات؟

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بنحو 50 جنيها بنهاية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 95 جنيها مع بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات بقيمة 25 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2133 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 18 نحو 2743 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3200 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 24 نحو 3657 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 25600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2178 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بارتفاع 0.03% بحلول تعاملات مساء اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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