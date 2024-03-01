وزير البترول يلقي كلمة مصر غدا أمام قمة رؤساء الدول المصدرة للغاز

القاهرة - مصراوي:

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ممثلا لمصر في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي عقد اليوم بالجزائر قبيل القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات المنتدي غدا السبت، والتي يلقي الملا خلالها كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شارك في الاجتماع الذي افتتحه وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب وزراء ورؤساء وفود 12 دولة عضوا أساسيا بالمنتدى ضمت الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينداد وتوباجو والإمارات وفنزويلا علاوة على 7 دول بصفة عضو مراقب ضمت انجولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموريتانيا وموزمبيق وبيرو، وأمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز المهندس محمد هامل.

وأكد المهندس طارق الملا على أهمية المنتدى في تعزيز الحوار والتعاون البناء بين الدول الأعضاء والذي تنتمي مصر إلى عضويته منذ بدء العمل به، مشيرا إلى تنامي دوره هذه المرحلة التي يمثل فيها الغاز الطبيعى العنصر الحاسم في تحقيق التحول الطاقي بصورة عادلة وميسرة وملائمة لاحتياجات الدول.

وخلال الاجتماع جرت المناقشات للانتهاء من التحضيرات لاجتماع قمة رؤساء الدول والحكومات بالمنتدى غدا والتي تشهد حضور رؤساء وقادة الدول وممثليهم لمناقشة أطر التعاون بين الدول من أجل تعظيم الاستفادة من هذا المورد النظيف عالي القيمة في ظل التحديات التي تمر بها صناعة الطاقة العالمية.

و يعد منتدى الدول المصدرة للغاز منظمة حكومية دولية بدأت أعمالها عام 2001 واتخذت الطابع الرسمي كمنظمة دولية عام 2008 لتوفر إطارًا لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء فيها باعتباره تجمع الدول الرائدة المصدرة للغاز في العالم، حيث يمثل آلية لحوار بناء بين منتجي الغاز ومستهلكيه من أجل تحسين استقرار وأمن العرض والطلب في أسواق الغاز حول العالم.

و تمثل الدول الأعضاء مجتمعة أكثر من 70% من احتياطيات الغاز العالمية، و39% من الإنتاج ، وأكثر من 40% من صادرات الغاز العالمية. علاوة علي هذا تمثل الدول الأعضاء في المنتدى مجتمعة أكثر من نصف صادرات العالم من الغاز الطبيعي المسال.