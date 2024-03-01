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BBC

تباين أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

01:52 م الجمعة 01 مارس 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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القاهرة- مصراوي:
تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 51500.جنيه، بزيادة 131.75 جنيه.

سعر طن حديد عز: 53295.9 جنيه، بتراجع 261.9 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2319 جنيها، بتراجع 50 جنيها.

أسعار الحديد حديد عز الأسمنت

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