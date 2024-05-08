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تبدأ بعد قليل.. مواعيد جديدة لقطع الكهرباء في جميع المحافظات

02:14 م الأربعاء 08 مايو 2024

الشركة القابضة لكهرباء مصر

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن خطة جديدة لتخفيف أحمال الكهرباء بداية من اليوم الأربعاء 8 مايو 2024.

وقالت الشركة، في بيانها، إنه سيتم تطبيق المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء اعتبارًا من 8 مايو 2024 حتى 20 يوليو 2024.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه سيتم وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال المعتمدة حاليًا من الساعة 8 صباحا حتى 3 مساءً خلال فترة عقد الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أنه تقرر تعديل خطة تخفيف الأحمال لتصبح من الساعة 3 مساءً حتى الساعة 7 مساءً موزعة على مستوى مناطق الجمهورية بحيث لا يزيد الفصل عن كل منطقة على ساعتين فقط.

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مواعيد جديدة لقطع الكهرباء في جميع المحافظات
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