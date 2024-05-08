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قفزة في أسعار الحديد اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

01:47 م الأربعاء 08 مايو 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، كما صعد سعر طن الأسمنت أيضا، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 41513 جنيها، بزيادة 1446 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42867 جنيها، بزيادة 1255 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2263 جنيها، بزيادة 131 جنيها.

أسعار الحديد لأسمنت ديد عز سعار الحديد
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