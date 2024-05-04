تراجع كبير في أسعار الحديد اليوم السبت (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:



تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس الجمعة، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.



ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.



أسعار الحديد والأسمنت



سعر طن الحديد الاستثماري: 39650 جنيها، بتراجع 1225 جنيه.



سعر طن حديد عز: 41664.29 جنيه، بتراجع 709.32 جنيه.



سعر طن الأسمنت الرمادي: 2166 جنيها، بتراجع 57.18 جنيه.