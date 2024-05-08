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3 جنيهات تراجعا بكيلو الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

01:27 م الأربعاء 08 مايو 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 101.84 جنيه، بتراجع 3.16 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 88.96 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 114.96 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية

أسعار الدواجن سعر كيلو الدواجن أسعار الدواجن البلدي
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