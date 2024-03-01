أسعار السلع الأساسية: ارتفاع اللحوم والسكر بالأسواق (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار عدد من أصناف السلع الغذائية في الأسواق اليوم الجمعة مقارنة بمستوياتها أمس وبينها اللحوم الطازجة والسكر، وفق بيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.68 جنيه، بتراجع 12 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 61.6 جنيه، بزيادة 1.59 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 30.41 جنيه، بزيادة 18 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 103.46 جنيه، بزيادة 42 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 44.15 جنيه، بزيادة 79 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 32.59 جنيه، بيادة 51 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 76.66 جنيه، بزيادة 2.64 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.09 جنيه، بزيادة 6 قروش.

لتر زيت الذرة: 130.77 جنيه، بزيادة 4.77 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 385.06 جنيه، بزيادة 9 جنيهات.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.13 جنيه، بزيادة 30 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 32.33 جنيه، بتراجع 35 قرشا.

كيلو الفول السائب: 54.64 جنيه، بزياة 2.37 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 136.56 جنيه، بتراجع 67 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 254.52 جنيه، بتراجع 36 قرشا.

كيلو اللبن السائب: 28.55 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 103.82 جنيه، بتراجع 4.15 جنيه.