اليوم.. إنطلاق بعثة تجارية للتصديري للملابس إلى إسبانيا لزيادة الصادرات

كتبت- أمنية عاصم:

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن إنطلاق فعاليات البعثة التجارية التي ينظمها المجلس إلي إسبانيا اليوم الأربعاء، وذلك بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر TRADE USAID إلى برشلونه بمشاركة 26 شركة من شركات القطاع.

وأوضح المجلس في بيان اليوم الأربعاء، أن البعثة ستستمر خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الجاري، ضمن خطة المجلس وذلك لزيادة الصادرات وتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفترة القادمة.

وأضاف المجلس، أن البعثة التجارية إلي إسبانيا بمشاركة 23 شركة تتبع قطاع الملابس الجاهزة و3 شركات من مصنعى الأقمشة.

ووفق البيات سيتم عقد عدد من اللقاءات الثنائية والاجتماعات المباشرة بين المصانع المشاركة وعدد من المشتريين والعلامات التجارية البارزة بالسوق الإسبانى.

وقالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري، إن إسبانيا من أكبر الأسواق الأوروبية التي تستورد الملابس من مصر لتأتي في المرتبة الرابعة مما يجعلها من أبرز الأسواق المستهدف في قطاع الملابس الجاهزة.

وكشفت لويس أن صادرات القطاع إلى إسبانيا بلغت 126 مليون دولار خلال عام 2023 بما يجعل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة يركز على استهداف هذا السوق من خلال هذه البعثة التجارية والعمل على عقد عدد كبير من اللقاءات الثنائية B2B بين الشركات المصرية والشركات الأجنبية المشاركة بالمعرض من أجل توقيع عقود تصدير مستقبلية.