إعلان

BBC

راية لخدمات مراكز الاتصالات تستحوذ على 15% من أسهم شركة بحرينية

03:12 م الأربعاء 08 مايو 2024

شركة راية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن موافقة مجلس إدراتها على الاستحواذ على 59.17 ألف سهم من المساهم رامى سويس بنسبة 14.9% من أسهم شركة غلف كستومر اكسبيرينس البحرينية.

وحسب بيان للشركة مرسل للبورصة اليوم الأربعاء، قرر مجلس إدارة راية قيام شركة رايا جلف كستمرز اكسيبرينس الإماراتية التابعة بشراء سهم واحد، في شركة غلف كستومر اكسبيرينس البحرينية.

أوضحت الشركة مواقفتها على تعديل المواد في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة البحرينية ليعكس عملية التنازل عن الأسهم.

ووفق البيان، يأتي ذلك في ظل مساهمة راية في شركة غلف البحرينية وشركة رايا جلف الإماراتية.

وحسب البيان، تم الموافقة على تعديل اسم الشركة المصرية باللغة الإنجليزية لدى سجلات الشركة البحرينية من Raya Contact Center إلى Raya Customer Experience .

وتأسست راية لخدمات مراكز الاتصالات عام 2001 وتم إدراجها في البورصة المصرية 2015، وتقدم خدمات تعهيد عمليات الأعمال إلى مصادر خارجية (خدمات تعهيد عمليات الأعمال إلى مصادر خارجية) وتعهيد مراكز الاتصال (تعهيد مراكز الاتصالات) على المستوى العالمي، كما تقدم خدمات مراكز الاتصالات والخدمات المكتبية الخلفية وإدارة قناة المبيعات الداخلية والخدمات المهنية، وفق موقع الشركة الإلكتروني.

شركة راية شركة غلف كستومر اكسبيرينس خدمات مراكز الاتصالات
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مواعيد جديدة لقطع الكهرباء في جميع المحافظات
وزير النقل: تنفيذ خطة شاملة لتطوير الخطَّين الأول والثاني للمترو
الأرصاد: تقلبات جوية وارتفاع الحرارة لمدة 72 ساعة
وزير الإسكان يُعلن تفاصيل تنفيذ شقق "سكن لكل المصريين" بـ 3 مدن
مصدر رفيع المستوى: استئناف مفاوضات الهدنة اليوم في القاهرة بحضور كافة الأطراف
قرعة علنية للمتقدمين لحجز شقق جنة والإسكان المتميز يوم 15 و 16 مايو