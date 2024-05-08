راية لخدمات مراكز الاتصالات تستحوذ على 15% من أسهم شركة بحرينية

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن موافقة مجلس إدراتها على الاستحواذ على 59.17 ألف سهم من المساهم رامى سويس بنسبة 14.9% من أسهم شركة غلف كستومر اكسبيرينس البحرينية.

وحسب بيان للشركة مرسل للبورصة اليوم الأربعاء، قرر مجلس إدارة راية قيام شركة رايا جلف كستمرز اكسيبرينس الإماراتية التابعة بشراء سهم واحد، في شركة غلف كستومر اكسبيرينس البحرينية.

أوضحت الشركة مواقفتها على تعديل المواد في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة البحرينية ليعكس عملية التنازل عن الأسهم.

ووفق البيان، يأتي ذلك في ظل مساهمة راية في شركة غلف البحرينية وشركة رايا جلف الإماراتية.

وحسب البيان، تم الموافقة على تعديل اسم الشركة المصرية باللغة الإنجليزية لدى سجلات الشركة البحرينية من Raya Contact Center إلى Raya Customer Experience .

وتأسست راية لخدمات مراكز الاتصالات عام 2001 وتم إدراجها في البورصة المصرية 2015، وتقدم خدمات تعهيد عمليات الأعمال إلى مصادر خارجية (خدمات تعهيد عمليات الأعمال إلى مصادر خارجية) وتعهيد مراكز الاتصال (تعهيد مراكز الاتصالات) على المستوى العالمي، كما تقدم خدمات مراكز الاتصالات والخدمات المكتبية الخلفية وإدارة قناة المبيعات الداخلية والخدمات المهنية، وفق موقع الشركة الإلكتروني.