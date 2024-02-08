الفنار للتدريب المالي تتعاون مع بلتون القابضة للتدريب والتطوير المهني

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة الفنار للتدريب المتخصصة في التدريب والتطوير المهني للماليين والشريك الرسمي لجمعية الماليين الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "بلتون القابضة" من خلال ذراعها التدريبي "أكاديمية بلتون".

وبحسب بيان صحفي صادر عن شركة "الفنار" اليوم، تهدف الشراكة إلى تدريب و تطوير الخبرات المالية في مصر، من خلال الجمع بين خبرات شركة الفنار للتدريب في مجال البرامج التدريبية المتخصصة في تطوير العاملين والقائمين على الادارة المالية وخبرة شركة "بلتون القابضة" بالقطاع المالي.

وتستهدف الشراكة تأهيل مهنيين مدربين على أعلى مستوى، قادرين على مواكبة المتطلبات المتغيرة للقطاع المالي.

وفقاً للمذكرة، ستقدم الفنار للتدريب مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة من خلال "أكاديمية بلتون" لرفع مستوى الكفاءة المهنية ومواكبة التطورات السريعة في القطاع المالي.

قال مينا نصيف، رئيس قطاع الشراكات والرؤى الإستراتيجية للشركة، إنه من المهم تطوير القدرات المالية والتعليم المستمر لمواجهة تحديات السوق.

أضاف أن البرامج التدريبية التي تقدمها شركة الفنار للتدريب تم تصميمها بالاستعانة بخبراء محليين ودوليين.

وقالت شيري بشارة، رئيس قطاع الموارد البشرية والاستدامة بـشركة بلتون القابضة، إن التعاون مع شركة الفنار يأتي في إطار تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال تدريب المعرفة المالية التقني، مما يؤثر بشكل كبير على الانشطة التجارية اليومية ويعمل بمرونة تعاونية لتتناسب مع تدفق العمل المتنامي.



قال وليد عرفات، الرئيس التنفيذي للتسويق للفنار للتدريب، إن القطاع المصرفي والمالي يشهد تطورات متسارعة تتطلب تحسين القدرات والاستجابة السريعة لتغيرات السوق لمواكبة التطورات، مؤكدًا على أهمية التكنولوجيا المالية والابتكار في هذا المجال.