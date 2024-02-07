70 % زيادة بإيرادات "اقتصادية قناة السويس" في النصف الأول من العام المالي

القاهرة - مصراوي:

حققت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إجمالي إيرادات بلغت 4.3 مليار جنيه، وذلك عن الفترة من 1 يوليو لـ 31 ديسمبر 2023 (النصف الأول من العام المالي 23-24) مقارنة بمبلغ 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 (النصف الأول للعام المالي 22-23) بزيادة قدرها 70% تقريبًا، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء.

وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الثالث للعام المالي 2023-2024، برئاسة وليد جمال الدين، وبحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان، والنقل، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، ومحافظي بورسعيد والسويس، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.

واستعرض المجلس بعض الموضوعات الهامة، خلال الاجتماع، التي كان أبرزها: الموقفين المالي والترويجي للهيئة خلال النصف الأول للعام المالي 2023-2024، بالإضافة للموافقة على 5 مشروعات جديدة وقعتها الهيئة مؤخرًا.

كما وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة التقديرية للعام المالي 2024-2025 بقيمة إجمالية 37.3 مليار جنيه، متضمنة موازنة استثمارية بقيمة 28.6 مليار جنيه، وموازنة جارية بقيمة 8.6 مليار جنيه.