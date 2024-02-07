100 جنيه إضافية.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الصعود ببداية التعاملات

القاهرة- مصراوي:

واصل سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر ارتفاعه، وزاد الجرام بقيمة 100 جنيه مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

جاء ذلك بعد زيادة سعر الذهب خلال تعاملات أمس بمجموع 100 جنيه، وهو ما أرجعه نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، إلى ارتفاع الطلب على الاستثمار في الذهب بعد التراجع الكبير في الأسعار خلال الأيام الماضية، لكن هذه الزيادة تزامنت أمس أيضا مع عودة سعر الدولار في السوق الموازية للارتفاع.

كان سعر جرام الذهب خسر خلال الأيام الخمسة الماضية نحو 700 جنيه، تأثرا بالتراجع الملحوظ مؤخرا لسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

وفقد سعر الدولار في السوق الموازية نحو 18 جنيها من قيمته مسجلا نحو 54 و55 جنيها بتعاملات بدايات الأسبوع الجاري مقارنة بنحو 73 جنيها في تعاملات يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي، وذلك قبل أن يشهد عودة للارتفاع أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2400 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3086 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3600 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4114 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 28800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2033 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء بتراجع 2.99 دولار بنسبة 0.15% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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