صفحتا المالية والضرائب على فيسبوك تفوزان بجائرتين إقليميتين بقطاع المالية

كتب- مصطفى عيد:

كرم الدكتور محمد معيط وزير المالية، وحدة التواصل الاجتماعي بوزارة المالية، ووحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وذلك عقب فوز الصفحة الرسمية لوزارة المالية على فيسبوك التي تديرها وحدة التواصل الاجتماعي بجائزة "أفضل منصة" عن قطاع المالية.

كما فازت الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية على فيسبوك التي تديرها وحدة الإعلام بالمصلحة بجائزة "أفضل محتوى إبداعي على منصات التواصل الاجتماعي"، والمقدمة من معهد الحكومات الاجتماعية بأبو ظبي، وشارك فيها العديد من الجهات الحكومية بالوطن العربي، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وأكد الوزير أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت أداة تفاعلية مهمة بالجهات الحكومية، لتعزيز قيم الشفافية على نحو ينعكس في تبسيط الاستراتيجيات الحكومية وتيسير استيعابها على المواطنين.

وتسلم أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم بوزارة المالية، الجائزة نيابة عن الوزير، في الاحتفالية التي نظمها معهد الحكومات الاجتماعية، لتكريم الفائزين وتوزيع الجوائز، وحضرها: رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ.

وأعربت رئيسة مصلحة الضرائب، عن فخرها واعتزازها بفوز كل من وزارة المالية بجائزة أفضل منصة، وفوز مصلحة الضرائب المصرية بجائزة أفضل محتوى إبداعي على منصات التواصل الاجتماعي عن قطاع المالية المقدمة من معهد الحكومات الاجتماعية بأبو ظبي التي شارك فيها العديد من الجهات الحكومية بالوطن العربي.

وأشارت إلى أن هذه الجائزة جاءت تكليلًا لجهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في التواصل مع الجمهور المستهدف من خلال قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى وسائل التواصل التقليدية، خاصة أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة الناس، في ظل ما يحدث من تطور تكنولوجي ورقمي غير مسبوق.

وأكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب تواكب التطور التكنولوجي، وتدرك أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في الوصول للجمهور المستهدف بشكل لحظي، ومن ثم كان لديها حضور قوي ومؤثر يسهم في تعزيز جهود المصلحة لتنمية الوعي الضريبي لدى الممولين؛ باعتبارهم شركاء نجاح في تنفيذ كل مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية.

وقالت رشا عبد العال إن المشاركة في مثل هذه المسابقات والحصول على الجوائز الدولية تتسق مع جهود إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي الحكومي، من خلال تنمية قدرات الموظفين وتأهيلهم وتدريبهم.

وأشارت إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن وجود جوائز للتميز تحفز الجهود الإبداعية، في مناخ تنافسي إيجابي، ينعكس في تقدم وتطور الأداء بشكل عام، موجهة الشكر إلى معهد الحكومات الاجتماعية بأبو ظبي لرعايته لهذه المسابقة، وجهوده وتعاونه في مختلف مراحل المسابقة وصولًا إلى توزيع الجوائز على الفائزين في حفل التكريم الذي اتسم بالتنظيم المميز.

وقدمت رشا عبد العال التهنئة للعاملين المكرمين بوحدة التواصل الاجتماعي بوزارة المالية، والعاملين بوحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، المسئولين عن منصات التواصل الإلكترونية الرسمية للمصلحة.

ومن بين هؤلاء المكرمين في المصلحة: مها علي عبد الخالق مدير المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب ومدير عام الموقع الإلكتروني، وحنان عبد الجواد مدير وحدة الإعلام، ومها عبد العزيز شلبى مساعد مدير وحدة الإعلام، وأحمد سعيد أحمد عضو وحدة الإعلام، ومحمد صلاح عبد الحي مدير الموقع الإلكتروني بمصلحة الضرائب، ومصطفى صلاح مصطفى مدير المنصات بالمصلحة

وشارك في هذه المسابقة أكثر من 30 جهة حكومية في قطاعات متعددة، وتم تعيين لجنة التحكيم لجائزة الحكومات العربية تضم ممثلين من 5 دول عربية، وهي الإمارات، وقطر، ولبنان، والأردن، ومصر، ويتألف أعضاء اللجنة من شخصيات عامة و خبراء في تكنولوجيا المعلومات والاتصال الرقمي ووسائل الإعلام.

ويتسم تشكيل اللجنة بالتوازن الإقليمي وتمثيل الخبرات المتنوعة، مما يعزز النضج والخبرة في تقييم الأعمال المشاركة، بحسب البيان.

وتهدف جائزة الحكومات الاجتماعية إلى تسليط الضوء على أدوار الحكومات في تحقيق رؤية مستقبلية، مع التركيز على الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز التواصل المجتمعى، وتم إطلاق جائزة الحكومات الاجتماعية كمُبادرة لتعزيز التواصل وتكريم التميز في المنصات والمحتوى الرقمي الابتكارى على وسائل التواصل الاجتماعي بالدول العربية بهدف تلبية متطلبات وتطلعات المواطنين.