سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يهبط 125 جنيها مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 125 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1950 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2507 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2925 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3343 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى نحو 23400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2034 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، بتراجع 1.08 دولار بنسبة 0.05% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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