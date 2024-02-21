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BBC

وزير البترول يبحث مع "طاقة" السعودية خططها التوسعية في مصر

05:31 م الأربعاء 21 فبراير 2024

خلال لقاء وزير البترول مع مسؤولي شركة طاقة السعودي

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كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع أمير نسيم نائب الرئيس التنفيذي لحلول الآبار بشركة طاقة "السعودية"، خطط عمل الشركة بمصر في مجال خدمات حفر الآبار في ظل استحواذها على إحدى شركات الخدمات البترولية الخاصة بمصر وسعيها للتوسع في تقديم خدماتها بمصر.

وقال نسيم، خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي "إيجبس 2024" بالقاهرة، إن مصر تُعدّ من الدول الاستراتيجية لشركة طاقة، والتي تسعى لضخ جزء كبير من استثمارات الخطة المستقبلية للشركة خلال العامين المقبلين.

وأضاف أن الخطط التنموية التي تعمل عليها مصر توفر فرصاً كبيرة للشركات، وأن الزخم الذي يوفره معرض "إيجبس" في دوراته يحقق للدولة والشركات أهدافهما في زيادة الإنتاج والعمل.

المهندس طارق المل وزير البترول شركة طاقة السعودية خطط عمل شركة طاقة بمصر خدمات حفر الآبار

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